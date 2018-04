Deel dit artikel:











Helikopter zoekt mee naar berover in Rotterdam-West

In Rotterdam-West is zondagavond rond 20:00 een vrouw van haar tas beroofd. Ze kreeg daarbij een stomp. De dader is nog op de vlucht.

De politie zoekt met een aantal eenheden naar de berover. Ook een helikopter heeft een tijdje meegezocht. De dader vluchtte van de Allard Piersonstraat op een fiets weg in de richting van de Hofstedestraat. Volgens een woordvoerder van de politie was de dader voor zover bekend niet gewapend.