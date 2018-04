Deel dit artikel:











Brandweer redt vrouw uit auto na ongeval in Delfshaven

Op de Willem Buytewechstraat in Rotterdam-Delfshaven is een auto tegen een paal beland. De bestuurster kwam na de crash ter hoogte van de Pieter de Hooghstraat klem te zitten in haar auto.

De brandweer kwam met spoed naar het ongeval toe en moest de vrouw uit het voertuig bevrijden. De inzittende was aanspreekbaar en wordt door de hulpdiensten opgevangen. Er was verder niemand bij het ongeval betrokken.