Trucker onwel, lange file bij Gorinchem Archieffoto

Op de A15 bij Gorkum is maandagochtend een vrachtauto in de vangrail beland. De chauffeur was onwel geworden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken.

De truck blokkeert de A15 in de richting Nijmegen. De file is inmiddels opgelopen tot meer dan een uur. Automobilisten kunnen het beste omrijden via 's Hertogenbosch of Utrecht.