Op de Willem Buytewechstraat in het westen van Rotterdam heeft een automobilist zondagavond rond 23:00 uur een flinke ravage aangericht. Hij ramde een andere auto en vloog daarna recht over een rotonde. De auto ging dwars door een plantenbak heen.

Bij het ongeluk raakten twee mensen gewond. Een van hen is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt of de chauffeur die het ongeluk veroorzaakte dronken was.