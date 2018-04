Deel dit artikel:











'T Hoen nieuwe bondscoach honkballers Evert-Hoen-Neptunus-Honkbal

Voormalig Neptuniaan Evert-Jan ’t Hoen is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse honkbalploeg. De 42-jarige oud-international is de opvolger van Steven Janssen die naar Chicago Cubs is vertrokken.

't Hoen werd als speler en coach meerdere keren kampioen van Nederland met Neptunus. Als hoofdcoach won ’t Hoen viermaal de Holland Series. Toch moest hij vorig jaar vertrekken voor Ronald Jaarsma die Neptunus ook kampioen maakte. 't Hoen maakte de afgelopen vier jaar tijdens grote toernooien ook al deel uit van de technisch staf van de nationale ploeg. Als speler was ’t Hoen actief op drie Olympische Spelen en vier WK's. Ex-Neptuniaan Robin van Doornspeek is de nieuwe pitching coach bij Oranje. De nieuwe bondscoach debuteert vanaf 13 juli tijdens Honkbalweek Haarlem op de bank bij Oranje.