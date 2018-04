Deel dit artikel:











Protestactie Feyenoord en FC Dordrecht in Sportclub Rijnmond Sportclub Rijnmond

Voorafgaand aan de stadsderby tussen Feyenoord en Sparta hielden supporters van de club uit Rotterdam-Zuid zondagmiddag een protestactie tegen Feyenoord City. Hoewel de opkomst tegenviel, wilden deze fans met een kettingactie een statement maken. In Sportclub Rijnmond is een reportage over dit protest te zien.

Bovendien besteedt het programma aandacht aan FC Dordrecht , dat dinsdagavond tegen SC Cambuur voor het eerst in actie komt in de nacompetitie. De Schapenkoppen moeten drie rondes overleven als zij naar de eredivisie willen promoveren. Ook is er een verslag te zien van de nederlaag tegen Coolen-Alterno van de volleybaldames van Sliedrecht Sport tegen Coolen-Alterno. Daarnaast zie je in Sportclub Rijnmond een reportage over Adrie Poldervaart en Danny Buijs, de trainers van Barendrecht en Kozakken Boys uit de tweede divisie. Verder komen de wielrenners van Delta Cycling Rotterdam voorbij.