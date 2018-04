Reizigers toch verrast door staking in streekvervoer

Carpoolen, een lift regelen, thuiswerken of een vrije dag nemen. Mensen die dagelijks gebruik maken van het streekvervoer moeten maandag op zoek naar een alternatief. Er rijden geen bussen en ook geen treinen.

Ondanks alle berichtgeving in de media zijn sommige reizigers verrast door de stilte op de stations. "Ik dacht hier de bus te pakken", zegt een man in Dordrecht. "Maar blijkbaar rijdt die niet. Nou ja, het is zoals het is."

Chauffeurs van onder meer Arriva en Connexxion kruipen maandag en dinsdag niet achter het stuur uit protest tegen de hoge werkdruk. Ze hebben niet eens tijd om te plassen, zeggen ze. Ook willen ze meer loon.

Het is niet voor het eerst dat de streekbussen en -treinen in de remise blijven. Op 4 januari was dat ook al het geval.

"Het is de tweede staking al. Dat vind ik een beetje absurd", reageert een reiziger in Dordrecht, die druk bezig is om alternatief vervoer naar zijn werk te regelen.

Een eind verderop, op het station van Gorinchem, heeft een stagiair net contact gezocht met zijn leerplek en gezegd dat hij niet kan komen. Wat het nu wordt? Een dagje in bed wellicht. "En morgen misschien ook." Hij kijkt er niet echt ongelukkig bij.