Rotterdam versus Amsterdam: Slippers versus petjes

Feyenoord en Ajax. Havenstad en hoofdstad. Moderne wolkenkrabbers en oude grachtenpanden. Dat Rotterdam en Amsterdam in veel dingen lijnrecht tegenover elkaar staan, is wel bekend. Ook qua kledingsmaak blijkt er verschil te zijn tussen Rotterdammers en Amsterdammers.

"Rotterdammers gaan meer voor Italiaanse designerkleding, dus items met grote opdrukken, opvallende details of felgekleurde designs", vertelt Joost van der Veer van Winkelstraat.nl. ​Merken als Armani en Valentino scoren in Rotterdam beter, terwijl Amsterdammers eerder kiezen voor lokale merken.

De webwinkel deed onderzoek naar het shopgedrag van 2,5 miljoen Rotterdammers en Amsterdammers. Mensen uit de havenstad bleken daarbij een meer uitgesproken smaak te hebben dan mensen uit de hoofdstad.

Grote merken versus kleine logootjes

"Bij Rotterdammers zie je dat ze gaan voor items waarbij het merk goed zichtbaar is. Amsterdammers kiezen eerder voor mooie spullen met iets minder zichtbare logo's", vertelt Van der Veer.

En dat is iets wat presentator Dennis Kranenburg, Rotterdammer, kan beamen: op zijn trui prijkt groot de naam van een bekend merk. "En op mijn zwarte trui staat helemaal geen logo", zegt Amsterdammer Van der Veer.

"De afgelopen jaren mogen merken gewoon zichtbaarder zijn op shirts en sweaters." Een trend waarin Rotterdam volgens Van der Veer het voortouw neemt.

Slippers

Een ander opvallend verschil is de liefde voor slippers in Rotterdam. In de webshop klikten Rotterdammers 49 procent vaker op het zomerse schoeisel dan Amsterdammers. In de hoofdstad ligt de voorkeur dan juist weer bij riemen, petten en hoodies.

Schoenen in het algemeen, maar ook sneakers worden in Rotterdam vaker bekeken dan in Amsterdam. "Het is een echte footwear-stad."

Daarnaast blijken Rotterdammers gevoeliger te zijn voor kortingen. Rotterdammers shoppen meer in de sale dan dat ze in Amsterdam doen.