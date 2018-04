Deel dit artikel:











Einde van formatie in Rotterdam nog lang niet in zicht Informateurs Rosenmöller en Duisenberg

De informateurs Paul Rosenmöller en Pieter Duisenberg, die werken aan een nieuw Rotterdams stadsbestuur, verwachten dat er over twee weken een voorstel is met de belangrijkste onderwerpen voor het nieuwe college. Daarna begint de zoektocht naar welke partijen er nodig zijn. Dat schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad.

De afgelopen week zijn er met alle fracties in de Rotterdamse gemeenteraad een-op-een-gesprekken geweest. Er is toen nog even kort gesproken over de campagne en het eindverslag van de verkenners. De informateurs noemen het goede en constructieve gesprekken. Alle overeenkomsten en verschillen tussen de partijen zijn nu goed duidelijk, zeggen ze. Met een aantal partijen zullen de komende dagen nog meer gesprekken gevoerd worden. Ook vragen de informateurs een aantal maatschappelijke organisaties en experts om advies. Al die voorstellen moeten leiden tot een voorstel dat breed gedragen wordt en waarbij partijen kunnen aanhaken om te praten over deelname aan een nieuw college.