Deel dit artikel:











Stroomstoring in Oostvoorne voorbij

Achthonderd huishoudens in Oostvoorne hebben maandagochtend zonder stroom gezeten. De storing begon rond 11:30 uur en was drie kwartier later verholpen.

Oorzaak van de storing was kabelschade, die aangericht was door derden. Een huishouden zit nog zonder stroom. Monteurs van Stedin zijn bezig om ook hier de stroomvoorziening te herstellen.