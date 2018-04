Deel dit artikel:











Brand in woning Achthuizen Foto: iGO

In de Bloemstraat in Achthuizen op Goeree-Overflakkee heeft maandag aan het begin van de middag brand gewoed. Het vuur brak uit in een huis waar de politie eerder op de dag al was langsgegaan, omdat er problemen waren.

De buren beweren dat de man het vuur zelf heeft aangestoken. Hij zou "een bekende van instanties" zijn. Waarom precies is vooralsnog niet duidelijk. De bewoner zou uit het raam naar beneden zijn gesprongen en daarna zijn verdwenen. De brandweer had moeite om het huis binnen te komen, omdat dit vergrendeld was. De brand was snel onder controle.