Auto te water in Numansdorp Foto: Pol_Vlekkert

Een auto is maandagochtend in het water beland in Numansdorp. Dat gebeurde aan de Numansgors in het Hoeksche Waardse dorp.

De automatische handrem van de wagen liet het afweten. Daardoor rolde de auto het water in. "Gelukkig zat er niemand in de auto", meldt politieagent Roos van de Vlekkert op Twitter.