Dordtse opa en kleinkinderen slachtoffer van brandstichting Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

De brand, die afgelopen zaterdagnacht woedde in een huis in de Albertine Agnesstraat in Dordrecht, is volgens de politie aangestoken. Toen de 73-jarige bewoner midden in de nacht wakker werd door het vuur, stond het hek al in lichter laaie. Ook de aanbouw had inmiddels vlam gevat.

De man wist met zijn twee jonge kleinkinderen het huis veilig te ontvluchten. Ze raakten voor zover bekend niet gewond, maar zijn wel voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen.