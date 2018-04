Deel dit artikel:











Goodwin per direct weg bij Sparta Craig Goodwin

Craig Goodwin vertrekt meteen bij Sparta. De Australische buitenspeler heeft met de clubleiding een akkoord bereikt over het beëindigen van zijn contract op Spangen. Hij kwam in twee seizoenen bijna vijftig keer in actie voor de Rotterdammers en scoorde daarin zes keer.

Voor de winterstop speelde Goodwin zestien duels. Daarna verscheen Australiër nog maar weinig binnen de lijnen. "Dan is het voor zowel de club als de speler het beste niet met elkaar verder te gaan'', aldus technisch manager Henk van Stee. Opvallend: Goodwin verlengde begin maart zijn contract met nog een seizoen. Sparta speelt zondag de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen Heracles Almelo. Daarna moet de Rotterdamse ploeg zich via de play-offs in de eredivisie zien te handhaven.