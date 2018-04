Deel dit artikel:











FNV: Connexxion intimideert stakers Archieffoto

De staking in het streekvervoer is tot nu toe in bijna het hele land goed verlopen, zegt vakbond FNV. "Werkgevers hebben zich professioneel gedragen. Alleen bij Connexxion voelden sommige chauffeurs zich geïntimideerd. Zij werden aangemoedigd door de werkgever om vooral niet mee te staken", zegt cao-onderhandelaar Paula Verhoef van de bond.

"Het handelen van Connexxion getuigt niet van goed werkgeverschap", vervolgt ze. "Zo werden chauffeurs zondagavond thuis gebeld met de vraag of ze maandag mee zouden doen met de staking. Formeel mag dit, maar vooral jonge chauffeurs met een tijdelijk contract voelden zich geïntimideerd en durfden uit angst om geen contractverlenging te krijgen, niet meer te staken." Volgens FNV heeft 85 procent van de chauffeurs het werk neergelegd. Ook dinsdag wordt er niet gereden in het streekvervoer. Om 14:00 uur verzamelen de chauffeurs zich in Den Haag voor de Dag van de Arbeid en een mars door de stad. De staking duurt tot 23:00 uur. Reizigers

De actievoerders protesteren tegen de hoge werkdruk en voor een beter loon. Verhoef: "Werkgevers knijpen de chauffeurs al jaren steeds verder uit, de rijtijden worden steeds krapper en er is geen tijd voor pauzes. Dat moet afgelopen zijn. We willen keiharde afspraken in de cao. Komen die er niet, dan blijven de acties. Werkgevers hebben het helemaal zelf in de hand." Ook reizigers zijn volgens haar de dupe van de veel te strakke schema's in het streekvervoer. "Ze moeten soms lang wachten als er weer een dienst uitvalt en missen aansluitingen. De dienstverlening is door de enorme tijdsdruk verre van optimaal." De streekvervoer hebben geprobeerd om de staking te voorkomen, maar kregen van de rechter geen gelijk. Ze noemen de staking voorbarig, omdat er nog onderhandeld werd.