Hans Somers: 'Tijd voor een feestje na brand seniorenflat'

Bijna een halfjaar na de brand in de Helgaflat in Rotterdam-Alexander zijn de bewoners klaar om vooruit te kijken. Daarom treedt volkszanger Hans Somers aanstaande zaterdag op met liedjes uit zijn voorstelling 'alle sores aan de kant'. Somers was een van de bewoners wiens flat onbewoonbaar werd verklaard.

Op 8 november ontstond brand in een meterkast in een seniorenflat aan de Hendrick Staetsweg. Alle driehonderd bewoners werden geëvacueerd en 63 van hen moesten de nacht ergens anders doorbrengen. Een dag later bleken zes appartementen onbewoonbaar te zijn.

De volgende dag mochten bewoners heel kort even hun appartement in om wat spullen te halen. Dat was wel nodig was, want Somers had alleen één onderbroek in bezit. "Inmiddels heb ik er wel twee", zegt hij maandag lachend op Radio Rijnmond.

Dramatisch

Somers moest halsoverkop zijn flat moest achterlaten. Hij woonde naast het appartement waar de brand uitbrak: "Het was dramatisch, ik kwam net terug van een optreden en met de kleding die ik aanhad, moest ik onderdak zoeken. Ik had letterlijk en figuurlijk niks", zegt Somers.

"Als je zes weken niet thuis kan wonen dan hakt dat er echt in. En ik was niet de enige, want samen met mij konden nog 32 andere bewoners niet naar huis. Het is een traumatische ervaring. Iedereen die zoiets heeft meegemaakt, kan beamen hoe dat is."

Tijd voor een feestje



De activiteitencommissie van de flat zat al een tijdje te denken aan een feestje om alle sores aan de kant te zetten. En dat gebeurt nu op 5 mei: "Dat is in Rotterdam een dag die we sowieso allemaal willen vieren", zegt Somers die met een nieuwe single weer zin heeft om positief te denken en vooruit te kijken.

De party begint om 14:00 uur in de recreatiezaal en omdat het een bijzondere aangelegenheid is, is iedereen welkom, zegt Somers. "Het is gratis toegankelijk dus iedereen mag met ons het feestje mee vieren."