Sliedrecht Sport ondanks nederlaag tegen Alterno gefocust in titelrace Feest bij Alterno (groen), treurnis bij Sliedrecht Sport (blauw)

De volleybalsters van Sliedrecht Sport liepen zaterdagavond tegen Coolen-Alterno averij op in het tweede duel van de best-of-five-reeks om de titel. De regerend landskampioen verloor met 3-2 in sets in Apeldoorn, maar de ploeg van trainer Matt van Wezel heeft bij een 1-1 stand nog alles in eigen hand.

In Apeldoorn kon Sliedrecht Sport weer rekenen op vele supporters, die dit seizoen worden verwend met veel overwinningen van hun ploeg. De fans noemen de stabiliteit en professionalisme van de club, ondanks het verlies tegen Alterno, als redenen waarom het zo goed gaat bij Sliedrecht Sport. Van Wezel zag dat zijn ploeg anders voor de dag dan normaal: "We waren vandaag een stuk minder stabiel. Dat zal volgende week anders moeten." Kijk hierboven naar een uitgebreid verslag van Alterno-Sliedrecht Sport.