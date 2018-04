Hoop overleven drenkeling binnenvaartschip opgegeven

Hulpdiensten hebben in Rotterdam tevergeefs gezocht naar de matroos van een binnenvaartschip. Die sloeg maandag halverwege de middag overboord in het water van de Nieuwe Maas.

De eerste melding van het ongeluk kwam van de Noordoever, maar al snel werd de zoektocht verplaatst naar de Zuidoever, ter hoogte van de Piet Smitkade.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse om eventueel medische hulp te kunnen verlenen. Gezocht werd met boten van de watertaxi, havenpolitie en brandweer.

Een paar uur later was er nog niemand gevonden. De brandweer acht de kans nihil dat het slachtoffer nog in leven is en heeft de zoekactie daarom afgeschaald.

Dinsdag zoekt het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie met een sonorboot verder naar het lichaam.