FC Dordrecht over play-offs: 'Niets te verliezen en alles te winnen' FC Dordrecht op trainingskamp voor de play-offs in een regenachtig Zeist

FC Dordrecht is voor de belangrijke duels met SC Cambuur in de play-offs om promotie naar de eredivisie op trainingskamp in Zeist. De Schapenkoppen zaten daar afgelopen zomer al een aantal dagen. "Hier kunnen we even tot rust komen en ons goed voorbereiden op een belangrijke week", aldus trainer Gérard de Nooijer.

De eerstedivisionist neemt de play-offs uiteraard serieus. "We hebben tegen NEC een goede generale gehad (3-3, red.). Zeker met tien man", zegt De Nooijer, die vindt dat FC Dordrecht niets te verliezen heeft. "Ik geef bij mijn spelers aan dat ze alles te winnen hebben." Daniël Breedijk, die het trainingskamp fijn vindt, is van mening dat de lage verwachtingen van de buitenwacht in de play-offs een voordeel voor FC Dordrecht kan zijn: "Uiteindelijk heb ik dat zelf ook gezien met Sparta (seizoen 2013/2014, red.), toen iedereen met de lage positie afvroeg wat we in de play-offs gingen doen. Ik verwacht er zelf veel van." 'Spugen Mutzers onacceptabel'

Na het duel tegen NEC werd bekend dat FC Dordrecht aanvaller Robert Mutzers, vanwege een spuugincident, tot het einde van dit seizoen heeft geschorst. De buitenspeler werd gewisseld voor verdediger Mawouna Amevor, omdat verdediger Julius Bliek een rode kaart had gekregen. De Nooijer wil hier weinig woorden aan vuil maken: "Dit kan gewoon niet en is onacceptabel. Doodzonde, want ik vind het ook voor hem en mezelf jammer."