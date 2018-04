Feyenoord 2 met Nieuwkoop en Bilal onderuit in Nijmegen

De reserves van Feyenoord hebben op bezoek bij NEC 2 in Nijmegen een nederlaag geleden. De ploeg van trainer Roy Makaay ging in de beloftencompetitie met 3-2 onderuit.

Buitenspeler Bilal Başaçıkoğlu (0-1) en Emil Hansson (1-2) brachten de Rotterdammers voor rust twee keer op voorsprong. In de tweede helft boog NEC de achterstand nog om in een overwinning.

In dezelfde competitie speelde Excelsior 2 gelijk tegen Heracles 2. Jordy de Wijs maakte de enige Kralingse goal in de wedstrijd die in 1-1 eindigde.