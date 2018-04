Kamperen in Rockanje: natte tenten en veel wind

Verregende gasten proberen er ook op camping Waterbos in Rockanje deze meivakantie het beste van te maken. "Het is heel erg", verzucht kampeerster Ella Luijendijk.

"Boodschappen doen, spelletjes. We maken er het beste van en als het helemaal niet meer gaat, gaan we naar huis. Mijn punt is al bereikt, maar voor de kindertjes nog niet", lacht ze.

De grasvelden op de camping staan op een paar plekken volledig blank. Er is in korte tijd zoveel regen gevallen, dat de grond het overvloedige water niet meer goed kan verwerken. Het gevolg: water tot in de tentjes en voortenten van caravans.

"Het is heerlijk, Hollandse temperaturen! Ik ben er nog wat extra haringen in aan het slaan, want vanavond gaat het weer flink stormen. Dus ik zet 'm extra flink vast", zegt een andere kampeerder, die ondanks alle nattigheid positief blijft.

"De caravan is droog, dat is het belangrijkste. Een weekje vrij, wat wil je nog meer?"