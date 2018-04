Bijzonder: Ladysmith Black Mambazo opent Bevrijdingsfestival

Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland wordt dit jaar geopend door Ladysmith Black Mambazo. Het Zuid-Afrikaanse zangkoor brak in 1986 wereldwijd door dankzij het album Graceland van Paul Simon. Oud-president en anti-appartheidsstrijder Nelson Mandela was er een enorme fan van.

De organisatie van het Bevrijdingsfestival op 5 mei is enorm blij met de komst van de zanggroep: "Het is voor het eerst in 21 jaar dat er een vijfvoudig Gammywinnaar optreedt", zegt programmeur Jasper Scholte trots. Het past volgens hem ook erg goed bij het thema dit jaar van het festival: Jaar van Verzet.

Het had wat 'voeten in de aarde', maar het thema én de link met de voormalig Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela waren voor de organisatie reden om te proberen de groep te programmeren.

"Mandela kun je zien als de grootste verzetsheld van onze tijd", zegt Scholte. "Op zijn verzoek traden ze op tijdens zijn inauguratie en toen hij de Nobelprijs ophaalde in Noorwegen. Mooier kan het niet om in het jaar met het thema Verzet ook Ladysmith Black Mambazo op het festival te ontvangen. Daarom laten de groep ook als eerste optreden; dan zijn de sfeer, de boodschap en de toon meteen gezet."

Later op de dag treedt de groep ook op tijdens het Bevrijdingsfestival in Haarlem, wat een van de grootste van het land is. In Rotterdam begint het festival om 12:30 uur en duurt tot 23:00 uur.

Ladysmith Black Mambazo

Het album Graceland uit 1986 waarop Paul Simon met Ladysmith en andere Zuid-Afrikaanse artiesten te horen was, was omstreden. Het album werd deels in Zuid-Afrika opgenomen tijdens de hoogtijdagen van het Apartheidsregime.

Ook op de latere optredens van Simon in het Afrikaanse land was veel kritiek. De musicus had hiermee een - door de Verenigde Naties opgelegde - handelsboycot geschonden en dat werd hem door artiesten en politici niet in dank afgenomen.

Over de controverse werd 25 jaar nadat het album werd uitgebracht, de documentaire Under African Skies gemaakt.