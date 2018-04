Deel dit artikel:











Rijnmond Nu De Wijk In: Oud-IJsselmonde, bij boksclub I Believe Ruud de Boer met boksschoolhouder én gastheer Ronald Hiwat

Met enige regelmaat trekt Rijnmond Nu de regio of de wijk in, op zoek naar verhalen. Maandag krijg je niet alleen de duiding en het nieuws zoals je gewend bent, maar óók de verhalen uit boksclub 'I Believe'. Verwacht niet gelijk allemaal 'Rambo's' aan het woord, maar buurtbewoners van alle soorten en maten!

Geschreven door Ruud de Boer

Zelfs uw presentator Ruud de Boer werd in het verleden al toegelaten tijdens de actie 'Rijnmond Fit'. En nu keert-ie terug: niet om te boksen, wel om met een kleurrijk gezelschap aan de spaghetti te gaan. Luister vanaf 16.00 uur naar 93,4 FM of de stream! Reageren tijdens de uitzending? Stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl of twitter met #RijnmondNu : Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Luister de uitzending terug! Klik op de 'speaker(s)'.