Straks lekker chillen en sporten op oever Maashaven Artist impression van het getijdenpark in de Maashaven. Foto: Gemeente Rotterdam Het project bestaat uit drie fases

Een park in het water met een natuurvriendelijke oever en meer plaats voor natuur en waterdieren. Dat is hoe de Maashaven in Rotterdam er straks uit moet gaan zien. De gemeente wil een getijdenpark in de Maashaven realiseren en heeft groen licht gegeven voor de eerste fase.

Daarom gaan de huidige ligplaatsen van de binnenvaart, aan de oostzijde van de haven, veranderen vanaf mei. Het Havenbedrijf Rotterdam wil de ligplaatsen zo indelen dat een duurzame plek ontstaat, waar alle binnenvaartschepen bij elkaar kunnen liggen. Fases

Het omtoveren van de Maashaven in een getijdenpark gebeurt in drie fases. Eerst wordt afval uit de haven gevist en wordt de huidige waterbodem afgegraven. Vervolgens wordt er een nieuwe bodemlaag gestort. In de derde fase wordt verder gebouwd aan de inrichting van het getijdenpark. In de eerste schetsen komt er in het getijdenpark, dat aan de oostzijde van de haven bij de metrobaan moet komen, een hoger en een lager deel. Het laagste gedeelte staat bij vloed onder water. Op het hogere deel kan bijvoorbeeld een speel- en ligweide gerealiseerd worden, meldt de gemeente. De indeling van het park krijgt pas echt vorm als de aanvullende financiering rond is en het nieuwe gemeentebestuur een besluit heeft genomen over de aanleg. Besluitvorming hiervoor wordt komende tijd voorbereid. Rivier als getijdenpark

Het park dat in de Maashaven moet komen, is niet het eerste getijdenpark van Rotterdam. Onder meer op het Eiland van Brienenoord en het Quarantaineterrein op Heijplaat zijn al bestaande getijdenparken