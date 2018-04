'Of je nou een auto of een vibrator verkoopt, er is geen verschil'

Seksshop Baly in Schiedam sluit na vijftig jaar de deuren. Eigenaar Cor de Bakker is een opheffingsuitverkoop gestart. De vibrators, de lingerie en de dvd's; alles mag weg tot 50 procent korting.

"Ik ben nu 73 jaar, het gaat lichamelijk steeds minder en mijn kinderen willen de zaak niet overnemen. Daar komt ook nog bij dat de verkoop enorm terugloopt. Veel mensen bestellen via internet", legt De Bakker uit.

Van auto's naar vibrators

Cor de Bakker heeft jarenlang in de verkoop van auto's gewerkt. Tot hij zijn huidige vrouw ontmoette, zij had deze zaak.

Cor vond het geen vreemde overstap van de auto's naar de seksshop. "Iedereen om mij heen vond het wel heel raar, maar ik niet," lacht de eigenaar. "Of je nou een auto of een vibrator verkoopt, verkoop is verkoop. Ja, het product is wel anders, maar als ik jou een vibrator ga verkopen zal ik mijn best doen de duurst mogelijke aan je te slijten, dat is met auto's ook zo."

Vijftig jaar tussen de blote borsten

De zaak staat vol met dvd's voor elke liefhebber, dildo's en andersoortige genotsmiddelen. Voor Cor is dat al jaren gesneden koek.

"Ik kijk er niet meer van op. Vroeger stond het op soort, dat was wel een beetje te veel van het goede, maar ik raak er echt niet van van slag. Ik eet in de middag gewoon mijn boterham en drink mijn glaasje melk. Niks aan de hand".

De klanten gaat hij missen

Er is nu dus uitverkoop en het doel is om uiterlijk eind dit jaar de zaak te sluiten. Het doet hem wel zeer. De posters die de opheffingsuitverkoop aankondigen waren al een maand klaar, maar Cor kon het nog niet aan. "Ik ga de klanten enorm missen," zegt hij met een treurig gezicht.

"Als ik hier binnenkom is het gelijk feest, dan komt er iemand binnen die pillen nodig heeft, want het lukte weer niet gisteravond en een ander heeft wat nodig, want hij heeft ruzie met zijn vrouw, ik was ook een soort maatschappelijk werker".