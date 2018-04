Deel dit artikel:











Politiek wil opheldering rondom financiering moskeeën Essalam Moskee Rotterdam

Partijen in de Tweede Kamer eisen duidelijkheid over de gang van zaken rond buitenlandse geldstromen naar moskeeën. In onze regio kregen de Dordtse El Fath Moskee en mogelijk acht islamitische instellingen in Rotterdam geld uit de Golfstaten.

Volgens ChristenUnie, SP en D66 hebben ministers uit het vorige kabinet informatie over de buitenlandse geldschieters verzwegen voor gemeenten en onderzoekers. Die werden niet op de hoogte gebracht, terwijl het ministerie van Buitenlandse Zaken al tijden lijsten had van de geldschieters. De partijen willen weten hoe dit zit. Ook wil de Kamer wil dat het kabinet optreedt. "Onze vrijheid is niet bestemd voor mensen met oliedollars die onze vrijheid om zeep willen helpen'', aldus Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Rotterdamse gemeenteraad

Uit onderzoek van Uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC bleek eerder dat zeker dertig islamitische instellingen in Nederland financiering hebben aangevraagd in Golfstaten. Daaronder zitten acht Rotterdamse instellingen en een Dordtse organisatie. De Rotterdamse gemeenteraad spreekt daar op 17 mei over met burgemeester Aboutaleb.