Syrische broers nu succesvolle kappers

Younan Mansoun aan het werk in zijn zaak in Rotterdam

Ooit waren het bekende namen in Syrië: Maher en Younan Mansour. De broertjes waren succesvolle kappers in de hoofdstad Damascus en vluchtten vier jaar geleden naar Nederland. Hier openden ze zaken in Rotterdam en Utrecht.

Maher en Younan runden in Damascus beiden een eigen zaak en hadden daarnaast een zorgvuldig opgebouwde reputatie als bekende haarstylisten. Toen de oorlog begon was daar al snel niet veel meer van over.

"Alles was kapot'', vertelt Younan. Letterlijk en figuurlijk. Oudste broer Maher vluchtte naar Nederland, en Younan volgde hem niet veel later.

Een zaak met drie stoelen

Er volgde een lange periode in een asielzoekerscentrum in Friesland. Na een tijdje in een Turkse kapperszaak gewerkt te hebben, startte Maher zijn eerste eigen zaak in Utrecht. ''Dat was echt een kleine zaak, van drie stoelen,'' vertelt zijn broertje lachend.

Ook Younan ging na een tijdje aan de slag in Utrecht. Dat was in het begin best lastig, geeft hij toe. ''Moeilijke taal,'' vindt Younan nog steeds. ''Ik begreep er niks van. Maar mijn broer Maher vertelt alles wat de klant wil en hoe ik kan helpen.'' Inmiddels is zijn Nederlands stukken beter en kan hij prima communiceren met de klanten.

Een salon met drie stoelen bleef het niet lang. 'Salon Maher' is inmiddels uitgegroeid tot een grote zaak en is naast Utrecht sinds een jaar ook gevestigd aan de William Boothlaan in Rotterdam. In deze zaak is Younan de baas.

Of hij Syrië nog wel eens mist? ''Niet echt nee,'' geeft hij toe. ''Ik voel me hier beter. Alles is beter hier,'' vertelt hij met een glimlach.