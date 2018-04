Driftige Capellenaar neemt hap uit muur

Een 30-jarige man is aangehouden in Capelle aan den IJssel voor de mishandeling van zijn ex-vrouw. Ook agenten en de muur van de isoleercel moesten eraan geloven.

De man werd zaterdagavond aangehouden in de wijk Middelwatering, nadat de mishandelde vrouw de politie had gebeld. De Capellenaar was het niet eens met zijn aanhouding en sloeg politiemensen in hun gezicht. Met een taser kregen agenten de man onder controle en kon hij geboeid worden afgevoerd.

Op het politiebureau was het opnieuw raak. De man was nog steeds niet gekalmeerd en nam zelfs een hap uit de, weliswaar zachte, muur van de isoleercel.

In het huis van de verdachte vonden agenten nog een bivakmuts, een grote hakbijl en munitie. Hij blijft vastzitten en wordt dinsdag voorgeleid.

De 34-jarige vrouw is in het ziekenhuis nagekeken. Zij heeft flink wat blauwe plekken en kneuzingen. De vrouw en de agenten hebben aangifte gedaan tegen de man.