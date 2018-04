Amateurtrainers Danny Buijs en Adrie Poldervaart willen naar de top

Barendrecht en Kozakken Boys speelden zaterdag de topper in de tweede divisie, die eindigde in 1-2 voor Kozakken Boys. In Barendrecht stonden de trainers Adrie Poldervaart en Danny Buijs tegenover elkaar. Beide trainers hebben veel ambitie. Buijs maakt volgend seizoen al een mooie stap naar FC Groningen en Poldervaart hoopt om ooit een profclub te gaan trainen.

Voor de trainer van Barendrecht, Adrie Poldervaart, is het een droom om Excelsior te mogen coachen. "Ferry de Haan is een van de mensen die mij heeft geïnitieerd heeft om de cursus betaald voetbal te gaan doen. Ik ben hem daarvoor dankbaar en dan is het aan Excelsior wat ze daar mee gaan doen. Mitchell van der Gaag heeft nu al een tijd aangegeven dat hij weggaat.

Als Excelsior mij had willen hebben dan hadden ze zeker wel een keer aangeklopt. Dus ze hebben hun focus op andere trainers gericht. Zij kijken eerst even om zich heen en dat is hun goed recht. Maar dat zou wel een droom zijn natuurlijk."

Danny Buijs, volgend jaar trainer van FC Groningen, heeft Poldervaart in ieder geval hoog zitten. "Ik ken Adrie al heel lang. Toen ik nog een broekie was in het betaalde voetbal bij Excelsior, was Adrie al de fysio. Ik vind hem heel innovatief en creatief en wat me wel aanstaat is, dat Adrie met zijn ploeg de afgelopen jaren heeft aangetoond een voetballende ploeg te zijn. Een ploeg die risico neemt om het publiek te vermaken. Ik ben blij dat het beloond wordt, want Barendrecht hoort ook al jaren bij de top van de amateurs."