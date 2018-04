Deel dit artikel:











Proef 'alle fietsers tegelijk groen' wordt definitief ingevoerd

De proef met 'alle fietsers tegelijk groen' in Rotterdam-Kralingen is geslaagd. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Rotterdam. Driekwart van de fietsers is blij met de mogelijkheid om tegelijkertijd op het kruispunt Boezemweg en Gerdesiaweg schuin over te steken. De proef wordt nu een definitieve maatregel.

In 2016 vond de eerste proef plaats op de Jonker Fransstraat vlakbij het centrum, maar dat ging bij de lancering meteen fout. Op twee plekken knalden fietsers op elkaar waardoor de gemeente meteen de stekker uit het project haalde en beloofde onderzoek te doen. De proef in Rotterdam-Kralingen werd zo'n vijf maanden geleden ingevoerd. Ook deze keer werd het project geplaagd door problemen: de stoplichten konden niet op elkaar afgestemd worden, waardoor de proef een halfuur werd stilgelegd. Na vijf maanden werpt de proef zijn vruchten af. Door alle lichten tegelijkertijd op groen te doen, hoeven fietsers niet twee keer te wachten voor een rood stoplicht. Terwijl de fietsers groen licht hebben, heeft de rest van het verkeer rood licht. Zo kunnen fietsers ook niet meer in de dode hoek van afslaande (vracht)auto's of bussen komen. Feedback

Wel vonden fietsers dat ze te kort groen licht kregen, de stoplichten op het kruispunt in Rotterdam werd daarom zo afgesteld dat de stoplichten langer groen zijn. De proef wordt nu dus definitief ingevoerd. Ook wil de gemeente de maatregel op meerdere kruispunten invoeren. Dat gaat ze later dit jaar doen. Tegelijkertijd moeten fietsers goed blijven opletten, zo waarschuwt de gemeente, want bij 'alle fietsers tegelijk groen' gelden volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens geen voorrangsregels. Fietsplan

Het fietsvriendelijk afstellen van verkeerslichten is een van de maatregelen uit het fietsplan, waarmee de gemeente het fietsen in Rotterdam wil stimuleren en prettiger maken.