Duurzame proefwoning Heijplaat op losse schroeven

De duurzame proefwoningen op Rotterdam-Heijplaat dreigen in de vuilcontainer te belanden. Ruim vijf jaar geleden werd Concept House Village gelanceerd als een laboratorium voor innovatieve woningen die hun eigen energie opwekken. Alleen Rotterdam eist de grond nu op voor het bouwen van een nieuwbouwwijk.

De testwoning van de TU Delft is al tegen de vlakte en dit lot lijkt nu ook de andere duurzame woningen beschoren.

"Het zou niet vernietigd worden", zegt architect Maarten van der Breggen. De afspraak was behoud of hergebruik afhankelijk of de proef zou slagen. En we hebben hier drie jaar bewoners gehad, we hebben drie jaar geëxperimenteerd en het is geslaagd", benadrukt de ontwerper van de energie-opwekkende en CO2-reducerende woning.

Maskerade

Drie jaar geleden trokken twee gezinnen in de zogeheten Maskerade woning en die zijn dik tevreden over het resultaat. "Twintig zonnepanelen wekken alles op voor mij: elektriciteit voor verwarming, koken, apparaten en warm water", zegt huurder Robert Ennema die volledig elektrisch leeft.

De familie Ennema produceert zelfs meer stroom dan nodig voor eigen gebruik en dat gaat het energienetwerk in. De bovenbewoners moeten af en toe nog een beetje bijstoken met groen gas. Zij experimenteren met zonneboilers en zonnepanelen.

"Het mooie is dat we er nauwelijks bij stilstaan. We doen wat iedereen doet in zijn huis. We koken, douchen, zetten de verwarming aan. We hoeven niet zuinig aan te doen", zegt de bovenhuurder André de Baerdemaeker.

De vervuilende uitstoot van CO2 is bij deze woning veel minder in vergelijking met een betonnen woning. "Dat komt omdat alles van hout is", zegt de architect. "Niet alleen de constructie, ook de isolatie, de platen en de trap. Voor al het benodigde hout planten we nieuwe bomen. Daarmee beperken we de uitstoot."

Duurzaamste woning

Een geslaagd experiment in meerdere opzichten en in 2016 is de woning uitgeroepen tot duurzaamste woning van Zuid-Holland. De dreigende sloop voor de komst van betonnen huizen is een bittere pil voor ontwerper en huurders.

Van een gemeente die duurzame stad pretendeert hadden we wel iets anders verwacht, dus

huurder André de Baerdemaeker.

"Dit is een geslaagd voorbeeld, hier moet juist meer van gebouwd gaan worden", vult architect Van der Breggen aan.

GroenLinks wil opheldering van bouwwethouder Robert Simons (Leefbaar). Fractieleider Judith Bokhove: "De woningen zijn verplaatsbaar en afbreken lijkt ons kapitaalvernietiging."