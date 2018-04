Alcohol en jongeren bij sportclubs: 'Er moet nú iets gebeuren'

Sportkantines in het hele land schenken nog steeds veel te vaak alcohol aan minderjarigen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens een woordvoerder zijn ook in de regio Rijnmond steekproeven gedaan.

Het onderzoek werd gedaan met jongeren onder de 18 onder begeleiding van de onderzoekers. In voetbalkantines konden jongeren in bijna 82 procent van de gevallen ongestoord alcohol bestellen. Hockeyclubs doen het nauwelijks beter en bij tennisverenigingen en de zaalsportkantines gaat het in zo'n 75 procent van de gevallen fout.

De tijd van vrijblijvendheid is voorbij Staatssecretaris Paul Blokhuis

Het schenken van alcohol aan minderjarigen in sportkantines wordt door het ministerie aangemerkt als problematisch alcoholgebruik. "We nemen dit hoog op", zegt een woordvoerder van het ministerie.

Problematisch alcoholgebruik is een van de drie thema's die in het Nationaal Preventieakkoord staan en dat het kabinet wil aanpakken. De andere twee zijn roken en overgewicht.

Vrijwilligers

Een belangrijke reden dat het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 niet wordt nageleefd, is dat de sportclubs vaak met vrijwilligers werken. Die weten niet goed hoe ze met de regels moeten omgaan. "Het is goed dat de vrijwilligers er zijn, maar er moet wel iets gebeuren", zegt de woordvoerder. Ook de sportbonden geven toe dat ze zich hiervoor extra moeten inzetten.

Volgens staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Bokhuis is de tijd van vrijblijvendheid voorbij. Hij wil dat de sportbonden en sportclubs snel met een plan van aanpak komen. Hij zegt daarbij te willen helpen.

"Vier jaar na de verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar moet de naleving veel beter", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Betere voorlichting en de regels duidelijker communiceren binnen verenigingen en bonden kan een van de maatregelen zijn. Daar is ook voor ouders een rol weggelegd, denkt de staatssecretaris.