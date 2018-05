Dordrecht verliest eerste play-off ruim van effectief Cambuur

FC Dordrecht heeft dinsdagavond in de eerste ronde van de play-offs met 4-1 verloren van SC Cambuur. Aan de Krommedijk kreeg de ploeg van Gèrard de Nooijer in de eerste helft veel kansen, maar kwamen de Dordtenaren niet tot scoren. Daniel Crowley deed dat namens Cambuur na 20 minuten wel. Justin Mathieu en Martijn Barto (tweemaal) maakten de overige goals voor de Friezen. Julius Bliek deed voor FC Dordrecht wat terug.

‘Dordt’ ging vlammend van start. Uit de eerste hoekschop van de wedstrijd kopte oud-Spartaan Daniël Breedijk goed in, maar zijn bal kon van de lijn gehaald worden. Daarna kreeg Cambuur wat aardige kansen. Een schot van Darren Rosheuvel bracht keeper Bryan Janssen in de problemen en een schot van voormalig speler van FC Dordrecht, Sai van Wermeskerken, belandde in het zijnet.

Dordrecht zette daar kansen van Jafar Arias en Denis Mahmudov tegenover. Maar het was uiteindelijk Cambuur dat in de 20e minuut op voorsprong kwam. Daniel Crowley kwam door het midden vrij en kon de bal hard tegen het net schieten. Voor rust had FC Dordrecht veel kansen om gelijk te maken. Zo schoot Denis Mahmudov op de rand van het strafschopgebied de bal slechts een paar centimeter naast. Een deel van het publiek dacht dat de bal binnensloeg, maar dat bleek optisch bedrog.

Grote kans Mahmudov

Diezelfde Mahmudov was er vlak voor rust vandoor. Hij liep recht op doelman Cummins af, maar de aanvaller wipte de bal achteloos naast. Na rust zette Dordrecht direct aan, maar werkte de aanvalsdrang van de Schapenkoppen juist averechts. Twee minuten na rust kwamen de Friezen namelijk op 0-2. Na een steekpass van Crowley rondde Mathieu beheerst af.

Na een periode waar Cambuur juist wat beter werd, kwam Dordrecht terug in de wedstrijd. Na een vrije trap die afgelegd werd op Stankov, kon Julius Bliek goed binnenkoppen. Het spelbeeld leek na de aansluitingstreffer weer te kantelen. Maar juist om het moment dat Dordrecht leek te gaan scoren, toonde Cambuur zich weer zijn effectiviteit. Na een combinatie door het midden kon Spijkenisser Martijn Barto half vallend de bal droog binnenschieten.

Over en uit

De Schapenkoppen probeerden nog aan te dringen voor een nieuwe aansluitingstreffer, maar verder dan wat hachelijke momenten kwam de ploeg van Gèrard de Nooijer niet. Martijn Barto kon met een intikker nog wel zijn tweede, en dus de 1-4, maken.

Zaterdag speelt Dordrecht de return in Leeuwarden. Daar zullen de Dordtenaren vier keer moeten scoren om nog kans te maken op de volgende ronde van de play-offs. Als FC Dordrecht het nog redt, treft het Sparta in de volgende ronde.

Scoreverloop

20' 0-1 Daniel Crowley47' 0-2 Justin Mathieu64' 1-2 Julius Bliek71' 1-3 Martijn Barto83' 1-4 Martijn Barto

Opstelling FC Dordrecht

Janssen; Stankov, Breedijk, Bliek, Delorge; Boumediene, Hamer, Kok, Calcan; Mahmudov, Arias