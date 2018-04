Deel dit artikel:











Volg play-off duel FC Dordrecht-Cambuur op RTV Rijnmond

FC Dordrecht speelt dinsdag de eerste play-off om promotie naar de eredivisie. Om 20.45 uur is SC Cambuur in Dordrecht de tegenstander. Zaterdag is de return in Leeuwarden.

Het play-off duel is dinsdagavond te volgen via Radio Rijnmond. De Radio Rijnmond-Sport uitzending begint om 20.00 uur en duurt tot 23.00 uur. Dennis Kranenburg presenteert en Sinclair Bischop verzorgt het commentaar. Naast de radio-uitzending zal er op rijnmond.nl/sport ook een liveblog worden bijgehouden en wordt u via twitter van het laatste nieuws voorzien. Na afloop zijn op de site ook interviews te zien.