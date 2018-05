Regen en harde wind zorgen voor files en vertraging

Het slechte weer zorgt dinsdagochtend voor veel problemen in het verkeer. Op de A15 richting Rotterdam zijn bij Alblasserdam de rechterrijstrook en afrit dicht, omdat er veel water op de weg ligt.

Rijkswaterstaat is bezig om het water weg te pompen. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend. Vlot gaat het in elk geval niet, omdat het hard regent.

Door de wateroverlast op de A15 zijn er ook problemen op provinciale wegen.

En ook op andere plekken stroomt het verkeer moeizaam door. Op de A20 richting Gouda zijn er bijvoorbeeld problemen, omdat het dak van een vrachtwagen is gewaaid.