Ook dinsdag wordt er gestaakt in het streekvervoer. Streekbussen en regionale treinen blijven in de remise.

De chauffeurs van de regionale vervoersbedrijven eisen een betere cao. Ze willen meer loon en minder werkdruk. Een 'hot issue' is bijvoorbeeld het fenomeen plaspauze. Dinsdagmiddag is er een protestmars in Den Haag.

De treinen en bussen van de NS en de RET rijden wél, want dat personeel valt onder een andere cao.