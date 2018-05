Duitse communicatiebunker in Oostvoorne is klaar

Bunker 409 is klaar. Er is een jaar lang er door tien vrijwilligers hard aan gewerkt. Vele vrije zaterdagen gingen op aan het opknappen van de Vermittlungs & Kommunikation bunker. een voormalige communicatiebunker van de Duitse luchtmacht in de duinen van Oostvoorne.

"Het begint met prikken met ijzeren pennen in de grond; waar zit die bunker precies, waar is de ingang", vertelt Ton van der Hoeven, bestuurslid van de Stichting Biberbunker in Oostvoorne.

"We hebben hem uitgegraven, de muren zijn opgemetseld, de plafondplaten zijn vernieuwd want die waren allemaal kapot. Er zijn nieuwe deuren en deurposten ingezet. Verlichting is aangebracht. De nooduitgang en de antennebak zijn weer opgemetseld en de schoorstenen zijn hersteld."

De bunker die is gebouwd in 1941 en deed slechts een jaar dienst voor het afhandelen van de het berichtenverkeer van binnen de luchtafweerstelling. De opengemaakte bunker ligt vlakbij de Biberbunker, de grote radarcommandopost van de Luftwaffe. Vanuit deze centrale bunker met drie meter dikke muren werden geallieerde vliegtuigen opgespoord en aangevallen.

Flak

De aanvallen die vanuit de stelling werden gecoördineerd, werden uitgevoerd door Duitse jagers en de zogenaamde flak, een afkorting van Flugabwehrkanone; de benaming voor het Duitse luchtafweergeschut tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een echte flak is de andere nieuwe aanwinst van de stichting. Op het terrein is sinds kort een geheel gerestaureerde flak te zien.

Op 25 mei worden de bunker en flak onthuld. In totaal zijn er 97 bunkers rond Oostvoorne te vinden, bedekt met aarde. De stichting wil graag nog een bunker uitgraven om het beeld compleet te maken, vertelt bestuurslid Van der Hoeven.

"Nu al zijn er vijf bunkers uitgegraven waaronder deze 409 en de grote Biberbunker. Er gaat er nog één komen, een manschappenbunker. Hij staat op de lijst en er is geld voor.

"We gaan hem volgend jaar uitgraven en toegankelijk maken. En met die zes bunkers hebben we hier dan een mooie afspiegeling van de Biberbunker radarstelling, dan is het echt compleet."