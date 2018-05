Deel dit artikel:











Lalana moet zorgen voor welpjes in Blijdorp Foto: Diergaarde Blijdorp/Rob Doolaard

In de Rotterdamse diergaarde Blijdorp is een nieuwe leeuwin gearriveerd. Ze heet Lalana, komt uit de dierentuin van het Poolse Krakau en het is de bedoeling dat ze het op een flirten zet met het mannetje Aapel. Doel: nakomelingen!

Lalana is acht jaar oud en van Aziatische origine. De soort wordt ernstig bedreigd. In het Fir Forest in Noord-West India, de enige plek waar dit soort leeuwen nog in het wild leven, zijn er nog maar driehonderd over. Rond 1900 waren de dieren zelfs bijna uitgestorven. Alle nu nog levende Aziatische leeuwen stammen af van dit kleine, niet meer dan twintig exemplaren tellende groepje. Blijdorp hoopt dat Lalana en Aapel voor welpjes gaan zorgen. Een leeuw is ongeveer 110 dagen drachtig en krijgt meestal twee tot drie jongen per keer.