Gewoon aan de arbeid op de Dag van de Arbeid

In veel landen is deze dinsdag een feestdag. Het is namelijk 1 mei, de Dag van de Arbeid. Onder meer onze zuider- en oosterburen zijn vrij, maar in Nederland werken zo goed als alle mensen door. In Rotterdam demonstreert het 1 mei-Comité dinsdag tegen het huidige economische systeem en tegen het feit dat de Dag van de Arbeid hier geen feestdag is.

"Voor de 34e keer organiseren we een 1 mei-demonstratie door Rotterdam", legt Wim van Wijk van het Rotterdamse 1 mei-Comité uit. Hoewel hij inmiddels met pensioen is, zet hij zich al 25 jaar in voor een socialistisch systeem.

Het comité grijpt de demonstratie aan om te vieren dat er een alternatief is voor het kapitalisme. "Die automatisering is een geweldige ontwikkeling in de maatschappij. Alles kan in kortere tijd, veiliger, schoner. En vooral goedkoper. In het huidige systeem kijken ze alleen maar naar goedkoper."

"In plaats van dat we lekker met 60 met pensioen kunnen, kan dat pas met 67. Alles wordt in dit systeem niet gebruikt om óns vooruit te brengen, maar om de winsten en de concurrentiepositie vooruit te brengen. Dat systeem is achterhaald."

De demonstratie begint bij het Stadhuisplein en eindigt na een tocht door de Rotterdamse binnenstad bij het Schouwburgplein. Aan de demonstratie doen veel groepen buitenlanders mee, vertelt Van Wijk. "Omdat het in hun land een bestaande traditie is. Hier is het nauwelijks bekend."

"Het heeft altijd om Koninginnedag gedraaid, met koekhappen en zaklopen, maar aan de toekomst denken werd daarmee weggeschoven. Wij proberen dat weer een nieuw leven te geven. Wij leven in een maatschappij waarin ontzettend veel mogelijk is. We moeten die eindeloze mogelijkheden benutten."