Brandweer redt oppas en kinderen van Schiedams balkon Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In een flat in Schiedam is dinsdagochtend brand uitgebroken. Een oppas en twee kinderen zijn van het balkon van een appartement op de derde etage gered door de brandweer.

De brand brak uit in de keuken van de woning aan de Schaperlaan. De brandweer is bezig met blussen. De oppas en kinderen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Zij hebben verder geen medische zorg nodig, meldt de Veiligheidsregio.