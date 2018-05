Deel dit artikel:











Hop, daar is de stinkhaan! Foto: Peter Stam (archief)

In Alblasserdam is een bijzondere vogel gesignaleerd: de hop. Het dier landt zelden in Nederland en leeft vooral in Zuid-Europa. Vogelspotters zagen de hop op een stuk grasland langs de Oost-Kinderdijk.

De hop wordt ook wel stinkhaan of drekhaan genoemd, omdat 'ie een behoorlijke stank verspreidt. Z'n nest maakt 'ie nooit schoon. Dat ligt vol mest en voedselresten. Vrouwelijke dieren hebben bovendien een klier bij de staart die in de broedtijd een weinig bloemig aroma produceert. De hop heeft een kuif op z'n kop die als een waaier omhoog kan staan. Uit zijn puntige snavel klinkt "hoep, hoep, hoep".