Deel dit artikel:











Makkelie fluit Heerenveen-Feyenoord Danny Makkelie leidt Heerenveen-Feyenoord

Danny Makkelie is de leidsman bij de wedstrijd tussen Heerenveen en Feyenoord. De Dordtenaar floot eerder de wedstrijden van Feyenoord tegen PSV en FC Twente. De heren Diks en Steegstra zijn de grensrechters. Martin van den Kerkhof is de vierde official.

Bas Nijhuis is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter bij de thuiswedstrijd van Excelsior tegen Ajax. Christiaan Bax is de arbiter van dienst bij het duel tussen Sparta en Heracles. De Zwijndrechter fluit dinsdagavond ook al de play-off wedstrijd van FC Dordrecht tegen Cambuur. Alle wedstrijden worden komende zondag om 14.30 gespeeld. Wij doen via Radio Rijnmond Sport natuurlijk verslag van de duels van de Rotterdamse clubs. De uitzending van Rijnmond Sport begint zondag om 13.00.