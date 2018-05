Deel dit artikel:











Zwembad Groot-Ammers weer open na stormschade Het zwembad in Groot-Ammers

Het was nog even spannend, maar ze hebben het gehaald: zwembad de Dompelaar in Groot-Ammers is sinds dinsdag weer open.

Na de zware storm van 18 januari waaide het dak van de kleed- en doucheruimtes af. "We werden al snel gebeld door omwonenden dat het niet goed ging bij het zwembad", vertelt Marco van Leeuwen van de vrienden van De Dompelaar over die bewuste januaridag. "De hele buurt is erbij betrokken." Het was maar de vraag of het openluchtzwembad al vanaf het begin van dit zwemseizoen open zou kunnen. Het complete dak moest vernieuwd worden. Geld speelde hierbij gelukkig geen rol: de gemeente bleek verzekerd te zijn tegen stormschade. "Na het eerste opruimen hebben we doorgepakt, waardoor de aannemer snel aan de slag kon.” En met succes: vanaf dinsdag kan er weer geplonst worden in het buitenbad in Groot-Ammers.