Meestert wil Rotterdamse scholen overmeesteren

In Nederland wordt het vaak geroepen: er moeten meer mannen voor de klas staan. Maar alleen woorden zijn niet genoeg; de daad moet ook bij het woord gevoegd worden, vinden de initiatiefnemers van Meestert.

Meestert is een van oorsprong Rotterdamse beweging die meer mannen in het onderwijs wil krijgen. Dit wil de club realiseren door verschillende acties en door samen te werken met pabo's en hogescholen, de politiek en lokale besturen.

Rolmodellen

"Het is niet zo dat meesters beter zijn dan juffen", vertelt Robert Jan Kooijman van Meestert. "Maar kinderen hebben wel behoefte aan verschillende rolmodellen. Wat je nu ziet, is dat zo'n 86 procent juffrouw is."

Dat er zoveel vrouwen in het onderwijs zitten, komt volgens Kooijman onder meer door de eerdere samenvoeging van de kleuterschool en de lagere school. Ook het feit dat er in het onderwijs veel parttime-banen zijn, speelt mee.

"Als jij als jongen wel een brandweerman en agent ziet, maar nooit een meester, dan word je het ook niet", vertelt Kooijman.

Om aandacht te vragen voor deze scheve verhouding tussen mannen en vrouwen in het onderwijs, 'overmeesterden' de Meesterts vorig jaar een Rotterdamse school.

"Daar werkten alleen maar juffen. Op een dag kwamen de kinderen naar school, en had iedere klas een meester die ochtend. Met dit soort acties willen we op een hele sympathieke manier het punt maken dat er wél mannen in het onderwijs zijn."

010 en 020: hand in hand kameraden

Een andere actie die Meestert op stapel heeft liggen, is een uitwisseling tussen Rotterdamse en Amsterdamse leraren en scholieren. De community's van Meestert uit beide steden werken daarvoor hand in hand.

Eind mei komen vijf klassen en hun leraren - als knipoog begeleid door vaders en niet door moeders - uit de hoofdstad naar de havenstad. De klassen worden die dag begeleid door de Rotterdamse meesters en leerlingen. "Zij gaan dan hun wijk, stad, school laten zien aan de Amsterdammers." Twee weken later gaan de Rotterdamse klassen naar Amsterdam om daar een kijkje te nemen.

En wat vinden de kinderen van de acties? "Die vinden het leuk. Het is ook leuk om als meesters bij elkaar te zijn, maar het is het allerleukste om met kinderen dingen te doen. Daarom ook deze actie. Kinderen zijn eigenlijk ook ambassadeurs."