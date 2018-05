'Napalmmeisje' komt 18 mei naar Alblasserdam

Als je haar naam niet kent, dan ken je wel de foto die Kim Phuc wereldberoemd maakte. Ze was het 9-jarige meisje dat doodsbang wegrende voor de vlammen van de napalmbommen tijdens de oorlog in Vietnam. En ze komt op 18 mei naar Alblasserdam.

Phuc is nu 55 jaar en woont met haar man en twee zoons in Canada. Daar runt ze de Kim Phuc Foundation International, een organisatie voor psychische en medische hulp aan kinderen in oorlogsgebieden.

Op 18 mei is ze in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam voor de presentatie van haar boek Het napalmmeisje (Fire Road). Daarin vertelt ze over haar leven voor, tijdens en nadat de iconische foto in 1972 werd gemaakt door fotograaf Nick Ut.

Een passage uit het boek:

"Wat mij die zomerdag overkwam, heeft alles te maken met een verschrikkelijk tactisch wapen, napalm, genoemd naar de twee hoofdbestanddelen die er zo’n geleiachtige, stroperige substantie van maken: nafteen- en palmitinezuur. Al speelde napalm een grote rol in de burgeroorlog in mijn land, ik had er nog nooit van gehoord voordat het mijn streek en mijn lichaam binnendrong, maar na die ene ontmoeting kan ik je dit vertellen: de mensheid kent geen wredere vijand.

Reddende kleding

Phuc beschrijft ook hoe haar traditionele Vietnamese kleding mogelijk haar leven heeft gered, terwijl soldaten met hun zware uniformen een verschrikkelijke dood tegemoet gingen.

"Ik droeg de gebruikelijke kleding van Vietnam, een wijd katoenen tuniekpak, en het feit dat ik geen zwaar legerjack droeg, zoals de soldaten, heeft misschien wel mijn leven gered. De vlammen hechtten zich aan het synthetische materiaal van die beschermende jacks, zodat die een soort hoogoven werden voor de soldaten die ze aanhadden, met een snelle, onafwendbare dood als gevolg. De vlammen die hun het leven kostten, doofden gedeeltelijk op de stof van mijn tuniek."



Kim Phuc kampt nog steeds met de gevolgen van de verwondingen, maar vindt veel steun bij God. Ze bezoekt vanaf 16 mei Biddinghuizen, Zwolle en Ermelo. Op 18 mei is ze in Alblasserdam.