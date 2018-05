Rotterdamse studentenkamer duurder dan in Amsterdam

De prijs die buitenlandse studenten betalen voor een kamer in Rotterdam is voor het eerst duurder dan in Amsterdam. Dat blijkt uit onderzoek naar ruim 8600 kamers en appartementen op de website HousingAnywhere, een marktplaats voor studentenkamers.

In Rotterdam was de gemiddelde kamerprijs in februari, maart en april 2018 ruim twintig euro duurder dan in Amsterdam. Een Rotterdamse kamer kostte gemiddeld 685,69 euro, in Amsterdam 664,66 euro. De Rotterdamse kamerprijzen zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen, twee jaar geleden lag de gemiddelde prijs nog 167 euro lager.

Tekort

"Dit laat zien dat Rotterdam bij internationale studenten steeds meer in trek raakt. Tegelijk is er een tekort aan huisvesting, waardoor de prijzen oplopen", zegt Niels van Deuren van HousingAnywhere.

Toch is Rotterdam niet de landelijke koploper. Het hoogst zijn de prijzen die buitenlandse studenten voor een kamer moeten betalen in Utrecht. Daar bedroeg de gemiddelde kamerprijs in de eerste maanden van dit jaar gemiddeld maar liefst 735,00 euro. Andere universiteitssteden volgen op grote afstand.