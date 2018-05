Drie huizen in Spijkenisse zijn dinsdagmiddag ontruimd na een gaslek. De omgeving van de Etty Hillesumstraat is afgezet.

Volgens de brandweer is er bij graafwerkzaamheden een gasleiding geraakt.

Netbeheerder Stedin is onderweg om het lek te dichten. Ook de brandweer is ter plaatse.