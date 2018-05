Deel dit artikel:











Brand in Achthuizen door bewoner aangestoken Foto:iGO

De brand die maandag woedde in een woonhuis in Achthuizen is door de bewoner zelf aangestoken. Dat bevestigt de politie. De man, die verward gedrag vertoonde, is door de politie aangehouden.

Het vuur brak rond het middaguur uit in de Bloemstraat, waar de politie eerder op de dag al was langsgeweest omdat er problemen waren. Hoe de brand precies is ontstaan, wil de politie niet zeggen. Voor de verwarde man wordt hulp gezocht. In eerste instantie werd gemeld dat in de woning een explosie was geweest. Volgens een ingewijde was dit "gewoon een knal", veroorzaakt door een oververhitte bus deodorant die in het huis lag.