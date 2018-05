Fortes over promotie Dordrecht: 'leukste seizoen uit mijn loopbaan'

FC Dordrecht begint dinsdagavond aan haar missie om via de play-offs promotie af te dwingen naar de Eredivisie. In het seizoen 2013-2014 lukte het voor het laatst om de Eredivisie te bereiken. Jeffry Fortes, huidig speler van Excelsior en toenmalig speler van FC Dordrecht, blikt terug: 'Dat seizoen was het beste en leukste seizoen uit mijn loopbaan.'

De Schapenkoppen eindigden in de Jupiler League achter kampioen Willem II, waardoor er play-offs gespeeld moesten worden. "We gingen hard van start in de competitie en hielden het lang vol, maar uitgerekend tegen Willem II verloren we. Daarna hebben we de koppen bij elkaar gestoken en hebben het via de play-offs alsnog gered", aldus Fortes.

In de beslissende confrontatie om promotie werd Sparta verslagen. De Spangenaren kenden toen niet het beste seizoen, ze eindigden als zestiende in de competitie. Volgens de verdediger was het ontoelaatbaar dat Sparta alsnog zou promoveren. "Ze hadden met geluk de periodetitel gepakt.* Voor ons zou het het ergste scenario zijn als Sparta in de competitie als zestiende eindigt en vervolgens promoveert. Wij hadden in de competitie al bewezen dat we beter zijn en nu zal dat niet anders zijn. We waren blij dat het was gelukt."

FC Dordrecht speelt dinsdagavond om 20.45 uur thuis tegen SC Cambuur de eerste wedstrijd in de play-offs. Radio Rijnmond Sport doet vanaf 20.00 live verslag van de wedstrijd.

Kijk hierboven het volledige interview met Fortes, waarin hij ook kort ingaat op zijn toekomst.

*Sparta eindigde in seizoen 2013/2014 in de tweede periode als derde achter FC Dordrecht en Jong PSV. FC Dordrecht had de eerste periodetitel al gewonnen en Jong PSV mocht niet promoveren, waardoor de periodetitel naar Sparta ging.