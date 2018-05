Op zoek naar informatie over foto's uit Rotterdam

Duizenden foto's van Rotterdam zijn onlangs gedigitaliseerd. Het gaat om werk van fotograaf Cas Oorthuys, die in tussen 1945 en 1975 gigantisch productief was. Oorthuys (1908-1975) is één van de belangrijkste Nederlandse fotografen van de twintigste eeuw.

Hij woonde in Amsterdam, maar hield van het 'rauwe ' van Rotterdam, waar hij dan ook vaak te vinden was. Dat is terug te zien in zijn oeuvre. Hij schoot duizenden foto's in Rotterdam.

Zijn archief is onlangs door zijn twee dochters geschonken aan het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Van de vele foto's die in Rotterdam zijn gemaakt, is de exacte locatie niet bekend. Ook is niet duidelijk wanneer de foto's zijn gemaakt. Het Fotomuseum roept daarom de hulp van het publiek in.

Onder de noemer 'Captions for Cas' is een actie gestart waarbij iedereen de foto's kan bekijken en beschrijven. De foto's bij dit artikel komen uiteraard ook uit de collectie van Oorthuys.

Van deze afbeeldingen die gemaakt zijn in Rotterdam, is geen exacte locatie, datum en/of gebeurtenis duidelijk. Weet je meer over de foto's hierboven? Of herken je misschien jezelf of een bekende? Mail dan de redactie van Middag aan de Maas op middagaandemaas@rijnmond.nl